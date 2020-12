S.Bárbara registra queda de 75% nos casos de dengue em 2020

Santa Bárbara d’Oeste registrou queda de 75% no número de casos de dengue entre janeiro e novembro de 2020 – em comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso mostra que os cuidados em casa e trabalhos de prevenção e combate ao Aedes aegypti são fundamentais. A Prefeitura não mediu esforços e seguiu, como todos os anos, de forma ininterrupta, com os serviços de combate ao mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya.

Visando evitar o aumento do número de casos de dengue e de outras arboviroses, nesta semana, equipes da Prefeitura atuaram nos bairros Rochelle, com o serviço de casa-a-casa, e Parque Planalto, Residencial Furlan e Batagin, com nebulização. As visitas de rotina continuarão até o final da semana nos bairros Rochelle, Olaria e Laudissi. Durante as visitas, os agentes têm adotado todos os cuidados necessários às medidas de prevenção devido à pandemia. Em imóveis que tenham idosos, os funcionários orientam pelo portão.

A prevenção é o melhor caminho e a população deve receber os agentes de controle de endemias para obter informações importantes sobre medidas simples que podem prevenir doenças graves. Vale ressaltar que a Prefeitura não cobra taxas para realizar nenhum serviço, como nebulização e não realiza limpeza de calhas ou de caixas d’água. Em caso de dúvidas, é essencial entrar em contato com a Divisão de Controle de Vetores do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) pelo telefone 3463-8099 ou pelo e-mail: [email protected].