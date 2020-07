S.Bárbara reforça ação junto ao comércio para uso de máscara

A partir desta sexta-feira (3) a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste reforça a visitação nos estabelecimentos comerciais do município para reiterar o uso de máscara previsto na Resolução nº 96 da Secretaria de Saúde do Estado. A medida foi discutida em reunião na sede da Defesa Civil nesta quinta-feira (2) envolvendo representantes da Vigilância Sanitária, Divisão FOP (Fiscalização de Obras e Posturas), Guarda Municipal, Defesa Civil e Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d´Oeste).

De acordo com o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, as visitas têm como objetivo reafirmar as medidas já adotadas pelo comércio barbarense. “Percebemos como os estabelecimentos comerciais da área central e zona leste estão comprometidos com os cuidados e determinações da Vigilância Sanitária, mas vamos reforçar e orientar sobre a importância do uso da máscara em atenção à resolução”, declarou o secretário.

A Resolução nº 96, de 29 de junho de 2020, dispõe sobre fiscalização do uso correto de máscaras nos estabelecimentos comerciais, prestação de serviços e população em geral e prevê penalidades com cobrança de multa aos responsáveis pelas empresas e à população em geral no caso de descumprimento.