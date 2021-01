S.Bárbara realiza castração de 588 animais em 2020

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou os procedimentos de esterilização de cães e gatos de 588 animais, sendo castradas 423 cadelas e 165 gatas em 2020. O serviço é realizado em clínica veterinária contratada pela Administração Municipal.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro, o foco é realizar o controle populacional dos animais na cidade. “Segundo a própria entidade que faz as feiras de adoção de animais, a Spasb (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste), esses procedimentos diminuíram a quantidade de filhotes abandonados e à disposição para adoção. Outra ação importante tem sido feita com as pessoas que possuem muitos animais em casa, os chamados acumuladores. Vários deles foram atendidos e com isso foi evitada a disseminação de doenças entre os animais desses casos”, explicou Canteiro.

O serviço de castração é gratuito à população, porém é realizada pela Secretaria uma análise de informações socioeconômicas. Os interessados no serviço devem realizar pedido de protocolo no site da Prefeitura www.santabarbara.sp.gov.br, na aba Serviços > Protocolo > Novo, ou presencialmente com agendamento prévio no Setor de Protocolo, no Paço Municipal (Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera), ou nas Regionais da Cidade Nova ou Jardim Europa, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. O agendamento prévio pode ser feito, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas, pelos telefones (19) 3455.8034 / 3455.8036 / 3455.8037 ou 3455.8038.