S.Bárbara lança o programa Mapa da Cultura

Está lançado o Mapa da Cultura Barbarense, cadastro que tem o objetivo de coletar dados da área cultural de Santa Bárbara d’Oeste. O cadastro é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Conselho Municipal de Política Cultural.

O Mapa da Cultura Barbarense quantifica e apresenta direcionamento às políticas públicas para o Setor Cultural do Município, atendendo uma das exigências para acesso ao benefício da Lei Emergencial Aldir Blanc – do Governo Federal – que visa o repasse de recursos aos agentes culturais do Município.

O Mapeamento é destinado aos artistas, técnicos(as), agentes culturais, fazedores(as) de cultura, eventos e demais profissionais da cadeia produtiva cultural, de todos os segmentos culturais (teatro, artes visuais, música, cultura popular e urbana, dança, patrimônio histórico, literatura e narrativa oral e outros) residentes em Santa Bárbara d’Oeste. O preenchimento deve ser feito no www.santabarbara.sp.gov.br/mapadacultura.

“Os dados informados serão fundamentais para o conhecimento do perfil cultural local, para a construção das políticas públicas e para o acesso a editais, chamadas públicas e prêmios vinculados ao setor cultural do município, bem como aos programas dos governos estadual e federal destinados à classe artística. Com os dados vamos construir a Política Cultural de Santa Bárbara d’Oeste para os próximos anos”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Confira as categorias:

– Trabalhador(a) da Cultura – trabalhador e trabalhadora da Cultura é a pessoa que atua em segmentos artísticos e culturais, participando da cadeia produtiva e de formação em espaços culturais.

– Espaço Cultural – compreendem-se como espaços culturais todos aqueles que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, incluindo culturas originárias, tradicionais e populares.

– Grupos e Coletivos Culturais – grupo ou coletivo cultural é toda aquela organização de profissionais com finalidade cultural que sejam dedicados a produzir e realizar a montagem de espetáculos, shows, performances, exposições, atividades formativas ou outras atividades artísticas e culturais.

– Empresas, Entidades, Organizações Sociais e Cooperativas – são pessoas jurídicas, empresas, entidades, organizações sociais ou cooperativas, destinadas à prestação de serviços de apoio ou realização de atividades artísticas e culturais.

– Eventos Culturais – evento da área cultural é todo aquele cuja temática principal envolve um ou mais segmentos artísticos e culturais e é realizado com periodicidade permanente.

Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone da Secretaria (19) 3464.9424.