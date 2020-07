S.Bárbara lança campanha educativa para segurança de ciclistas

Orientar os ciclistas e garantir a segurança. Com este objetivo, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), em parceria com o Pedala SBO lançam uma campanha educativa neste domingo (5). A blitz contará com o auxílio de guardas municipais e será realizada nas proximidades do Conjunto Roberto Romano com abordagem e entrega de panfletos.

A ação foi planejada em reunião nesta quarta-feira (1), na sede da Sesetran e levou em conta o aumento de ciclistas que trafegam pelas margens das rodovias que cortam o município, principalmente a SP-306, que liga Santa Bárbara à Capivari.

A educação no trânsito é rotina em Santa Bárbara e realizada durante o ano todo com blitz, campanhas, ações nas escolas e visitação monitorada na Cidade Mirim de Trânsito “Álvaro de Souza Teixeira”, que já atendeu mais de 15 mil alunos. O objetivo das ações permanentes realizadas pela Prefeitura é a promoção de um trânsito mais humano e seguro, preservando vidas.