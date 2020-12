S.Bárbara garante a certificação do “Município VerdeAzul”

Santa Bárbara d’Oeste foi contemplada por mais um ano com o selo de “Município VerdeAzul”, programa que tem o objetivo de apoiar a eficiência da gestão ambiental, com políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável em todo o Estado de São Paulo.

Divulgada nesta quinta-feira (17) pelo Governo do Estado, a nota de Santa Bárbara d’Oeste neste ano foi de 87,97 pontos. Com isso, o Município fica na 45ª posição entre os 100 municípios certificados e garante a prioridade na captação de recursos junto ao Governo do Estado por meio do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (Fecop).

“Fico muito feliz por mais um ano de trabalho na área do Meio Ambiente ser reconhecido pela qualidade dos nossos programas e ações. Nos últimos 8 anos Santa Bárbara d’Oeste passou a ser uma referência muito positiva para toda a região. Esse é um compromisso que assumimos e cumprimos com muito vigor. Meus cumprimentos e agradecimentos a todos os servidores e profissionais que contribuíram para este resultado”, comentou o prefeito Denis Andia.

As cidades premiadas colocaram em prática 85 tarefas divididas em dez diretrizes da agenda ambiental, com base em temas como Município Sustentável; Estrutura e Educação Ambiental; Conselho Ambiental; Biodiversidade; Gestão das Águas; Qualidade do Ar; Uso do Solo; Arborização Urbana; e Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.