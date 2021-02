S.Bárbara encerra 2020 com superávit de mais de R$ 15 milhões

Contas equilibradas, com obras realizadas e capacidade de novos investimentos. Foi assim que o Município de Santa Bárbara d’Oeste encerrou o ano de 2020. Em audiência pública realizada nesta quinta-feira (25), os dados apresentados demonstraram um superávit de R$ 15,1 milhões no último exercício.

Em 2020 foram arrecadados R$ 601,6 milhões, enquanto os gastos atingiram R$ 586,5 milhões. O gasto com pessoal foi de 49,21%, dentro do previsto em lei e abaixo até do limite prudencial previsto. Os números incluem receitas e despesas liquidadas da Prefeitura e do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

“A situação que encontramos ao assumir a Prefeitura em 2021 é de equilíbrio. Uma situação melhor da que o então prefeito Denis Andia encontrou em 2013. Com as contas equilibradas, com as obras realizadas e com a capacidade de novos investimentos, temos a oportunidade de proporcionar um novo tempo para Santa Bárbara d’Oeste, um tempo de inovação”, disse o prefeito Rafael Piovezan.