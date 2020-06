S.Bárbara contrata 25 novos profissionais de Saúde

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste convocou 25 novos profissionais de Saúde, aprovados em Concurso Público. São seis médicos generalistas, quatro cirurgiões dentistas, sete enfermeiros, três técnicos de enfermagem, um farmacêutico, um técnico de farmácia, um técnico de Raio-X, um fisioterapeuta e um assistente social.

As contratações visam ampliar e qualificar ainda mais o atendimento ao cidadão barbarense, além de reforçar as equipes no enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19).

Os candidatos convocados por meio de publicação no Diário Oficial do Município e aptos a assumirem as vagas devem se manifestar até a próxima quarta-feira (17), por meio dos canais disponibilizados pela Prefeitura.