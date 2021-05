Russo segue no governo Leitinho

O secretário de governo da administração Leitinho, o Russo, segue no cargo, em Nova Odessa.

As conversas de bastidores dão conta de que houve um desentendimento entre Russo e o Secretário de Saúde do município, o que teria causado um grande desconforto e Russo teria colocado seu cargo à disposição do prefeito.

Após o ocorrido, a prefeitura emitiu uma nota.

NOTA PÚBLICA

A Prefeitura de Nova Odessa informa que não procede a informação sobre a suposta saída do secretário municipal de Governo, Marco Russo, da equipe do prefeito Cláudio José Schooder.

“O início da construção do projeto do Leitinho pelo crescimento sustentável e com qualidade de vida da cidade aconteceu em 2019 e, graças à confiança da população de Nova Odessa, vai continuar até 2024. Estamos trabalhando pelo progresso, com um programa que vai dar grandes resultados”, declarou Russo.