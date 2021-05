Russo de saída do governo Leitinho

Imagem de arquivo- dezembro 2020

Nome que abraçou de primeiro momento o projeto Leitinho prefeito quando a ideia ainda era incipiente, o secretário de governo Marco Russo está de saída do governo. Os rumores desta quarta-feira são de que pressões externas teriam influenciado o que seria a queda do principal assessor do governo ainda bem novo.

Ainda em 2020, portanto antes de que o grupo assumisse o governo, Russo se filiou ao PSD de Gilberto Kassab, do prefeito Leitinho e do então líder regional Angelo Perugini, que morreu vítima da Covid no começo de abril deste ano.

A informação da queda de Russo começou a circular no meio da tarde, e foi confirmada agora no começo da noite. Pode até haver reviravolta, o que indicaria maior independência de Leitinho de ‘agentes externos’.

