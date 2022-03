Rússia e Ucrânia próximas de acordo de paz

da DWBrasil- A Ucrânia afirmou nesta quarta-feira que quer que sua segurança seja garantida por forças internacionais e rejeitou propostas da Rússia para que adote um status de neutralidade comparável aos da Áustria e da Suécia – membros da União Europeia que não integram a Otan. “A Ucrânia se encontra num estado de guerra direta com a Rússia. Como resultado, o modelo só pode ser ucraniano e somente com garantias de segurança legalmente verificadas”, disse o negociador-chefe ucranioano, Mikhailo Podolyak.

Ele pediu por um acordo de segurança juridicamente vinculativo, assinado por parceiros internacionais, que “não ficariam de fora no caso de um ataque à Ucrânia, como fazem hoje”.

As declarações foram divulgadas pelo gabinete do presidente Volodimir Zelensky depois de o Kremlin afirmar que um status de neutralidade para a Ucrânia nos moldes da Suécia e da Áustria estava sendo discutido seriamente com Kiev para por fim a três semanas de guerra.

“Esta é uma opção que está sendo discutida agora”, disse o portad-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, pouco depois de o ministro do Exterior russo, Serguei Lavrov, afirmar que a neutralidade passou a ocupar o centro das negociações. (AFP)