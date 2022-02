Rússia inicia bombardeios na Ucrânia

Foto reprodução Twitter Volodymyr Zelensky

Nas primeiras horas da madrugada desta quinta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou o início dos ataques ao leste da Ucrânia, regiões que ele reconheceu como independentes. O ataque gerou reações de líderes mundiais e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Antes do ataque, Putin afirmou que a Rússia “não poderia tolerar ameaças da Ucrânia”. Ainda, o presidente Russo recomendou que os soldados ucranianos deixassem suas armas e voltassem para suas casas e que não aceitará interferências estrangeiras.

Logo pela manhã, longas filas de ucranianos tentando deixar o país foram registradas pela mídia local. Países como Eslováquia e Romênia se preparam para receber refugiados.

As autoridades ucranianas afirmaram que pelo menos 50 russos foram mortos e que 6 aviões já teriam sido abatidos no leste do país. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em entrevista coletiva, autorizou cidadãos ucranianos a pegarem suas armas para protegerem seus territórios.

“Não temos oponentes políticos agora. Somos todos cidadãos de um país maravilhoso e defendemos nossa liberdade… Nós temos armas defensivas para defender nossa soberania… Qualquer pessoa, esteja pronta para defender seu Estado em praças ou cidades”, disse Volodymyr Zelensky.