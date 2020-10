Musas ruiva, morena e duas loiras

Modelo Josiane Oliveira arrasa com corpo escultural

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da carioca Josiane Oliveira, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, Josiane Oliveira é aquela gata que através de cliques onde demonstra seu corpo perfeito com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão babando. Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios fotográficos.



Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs. Alguns dos comentários foram “Muito gata”, “Perfeita” e “Toda maravilhosa”, disseram alguns seguidores da gata. Para poder acompanhar mais sobre Josiane Oliveira, basta seguir ela no seu Instagram @josianeolivveira.

Influenciadora Janne Ferreira protagoniza ensaio de tirar o fôlego

A influenciadora Janne Ferreira, que virou notícia no mês passado após ser multada pelo condomínio onde mora por aparecer de biquíni na sacada do apartamento, protagonizou um ensaio de tirar o fôlego. Durante as fotos a ruiva revelou a satisfação com o atual momento que está vivendo e disse ser ‘apaixonada’ pelo próprio corpo.



“Estou naquele momento da vida que tudo está conspirando para o bem. Nada me derruba. Passei por tanta coisa, superei tantos obstáculos, nada mais me detém. Cheguei naquela fase da vida em que o coração se enche de gratidão por tudo, até pelo que vem de ruim no caminho. A minha imagem é o reflexo do que tenho por dentro. Sigo apaixonada pelo meu corpo, ele reflete a minha história”, revelou ela.

A influenciadora falou ainda sobre como anda o processo que moveu contra o condomínio e como está a vida após o ocorrido. “Por enquanto o processo está rolando. Não tenho nada marcado, ainda. Mas o que era para me desestruturar, acabou me fazendo bem. Recebi apoio de muita gente, o que me deixou firme para passar por cima de tudo isso”, contou a influenciadora e Musa da Copa de 2018.

Fotos: Divulgação / Perfil II Comunicação

Musa fitness Dayse Brucieri conta como mantém corpo sarado

Dayse Brucieri tem feito seu treino de aeróbico em jejum de lingerie

Quem acompanha as redes sociais de Dayse Brucieri sabe que ela é dona de um corpo saradíssimo. Um dos segredos da gata é fazer spinning em jejum. Ela faz de lingerie, pois faz logo que acorda. É sua primeira atividade do dia.

“Faço 1:30m, todos os dias. Já faz parte da minha rotina. Mas não aconselho ninguém a fazer sem se consultar com um profissional de saúde. A pessoa que não for apta a esse treino pode ter tonturas e até desmaiar durante a atividade”, aconselha a loira.

Além do aeróbico em jejum, Dayse faz musculação e procedimentos estéticos.

Luciane Hoepers conta como prevene celulites e estrias

A musa fitness revela o seu segredo para manter a pele lisinha

Luciane Hoepers diz que mesmo já tendo um filho, ela sempre teve pouca celulite e nenhuma estria, apesar da gravidez e amamentação. Atribui isto a uma boa alimentação, uma genética que a favorece e não consumir doces e glúten, além de beber pelo menos 4 litros de água por dia.

“Este e o milagre: Beber muita água durante o dia !!!!”, conta a musa fitness e digital influencer.

Isso sem falar nos procedimentos estéticos, que ela não abre mão para melhorar a circulação de sangue e nao ter problemas de retenção de líquidos no corpo.

“Exercícios físicos também são facilitadores para acelerar o metabolismo e evitar esses furinhos tão temidos pelas mulheres”, conta.

Apesar de todos os cuidados mencionados, confessa que tem sim celulites , assim como toda mulher , mas isso não abala sua autoestima , porque admite valores e qualidades maiores que isto. Mas nem sempre foi assim, a maturidade trouxe esta transformação.

Créditos rafael Antônio