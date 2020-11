Ruiva e loiras agitam semana com ensaios e mais

Influencer Ana Pimenta arrasa com corpo perfeito e várias tattoos

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo perfeito e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a modelo e digital influencer Ana Pimenta vem encantando nas redes sociais com cliques que demonstram todas as suas tatuagens espalhadas pelo seu corpo e que ela está com o shape em forma.

Esplêndida e provocante, Ana, paranaense, de apenas 26 anos, recebe elogios diariamente dos seus mais de 60 mil seguidores. Impossível não ficar completamente encantado com tanto beleza dessa gata que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado e suas inúmeras tattoos em ensaios sensuais.

Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs. Alguns dos comentários foram “Muito gata”, “Perfeita” e “Toda maravilhosa”, disseram alguns seguidores da gata. Para poder acompanhar mais sobre Ana Pimenta, basta seguir ela no seu Instagram @euanapimenta, onde ela exibe toda a sua boa forma e sua rotina diariamente.

Mulherão de verdade: Erika Schneider beleza além da aparência

“Acho que essa história de mulher ser só peito e bunda já era. A gente tem que se sentir bem com nosso corpo e buscar nossa melhor versão. Eu gosto de me cuidar, mas isso não me faz melhor do que ninguém”, salienta. Quem vê o corpão escultural da bela Erika Schneider pelas redes sociais nem desconfia que por dentro existe uma mulher de personalidade ainda mais impactante que os clicks que ela posta.

“Não gosto de rótulos, nem de títulos, meu negócio é ser feliz do jeito que se é”, afirma. A jovem que é dançarina profissional, modelo e empresária não gosta de chamar a atenção apenas por estar dentro de padrões estéticos. Para ela, o valor das pessoas está na capacidade de levar a vida com leveza e sabedoria. “Acho que essa história de mulher ser só peito e bunda já era. A gente tem que se sentir bem com nosso corpo e buscar nossa melhor versão. Eu gosto de me cuidar, mas isso não me faz melhor do que ninguém”, salientou.

Com quase 700 mil seguidores no Instagram, Erika faz questão de mostrar suas imperfeições pela rede quando faz suas publicações. “Todo mundo tem estrias, celulites, varizes e mais um tanto de coisa ‘fora do padrão’. Isso é ser de verdade e está tudo bem em ser assim”, finaliza.

*Acompanhe o dia a dia de Erika pelo Instagram @erikaschneider.

Musa fitness conta como conquistar seu coração: ‘Mente aberta’

Carolina Azevedo também fala como mantém o corpo sarado

A musa fitness Carolina Azevedo posou para fotos sensuais e exibiu o shape sarado. Para manter o corpo, a influencer aposta em vários modalidades de atividades físicas. “Antes da pandemia, fazia 3 tipos de treino por dia: boxe, natação e balé fit . Hoje em dia, sou adepta do Hiit, musculação e spinning”, conta a loira, que tem 88cm de busto e 96 cm de bumbum.

Carolina já fez mamoplastia de aumento duas vezes e aumentar mais. “Pretendo também fazer outras cirurgias, como por exemplo rinoplastia”. Já sobre relacionamentos amorosos, a beldade, que está solteira, diz não ligar para o físico do parceiro, mas ganha pontos com ela quem gosta de esporte, saúde e bem-estar.

“Uma pessoa que pratica esporte , não apenas musculação, tende a ser mais de bem com a vida , ter mais disciplina e amor-próprio. Se homem treinar musculação só por treinar e ganhar músculos vai adquirir um bom aspecto esteticamente, mas isso não é tudo. Prefiro os que, assim como eu, tenham a cabeça aberta pra tentar coisas diferentes, seja na vida como casal ou no esporte”, finaliza.

Silvinha Schereiber eleita rainha da escola de samba Camisa 10

Fundada em 06 de setembro de 2020, o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Camisa 10, é a caçulinha do carnaval do Rio de Janeiro.

Veterana do carnaval carioca, Silvinha Schereiber foi musa das escolas Em Cima da Hora, Alegria da Zona Sul e União do Parque Curicica, além de defender como rainha de bateria, a Renascer de Jacarepaguá e a Unidos da Ponte. A Biomédica aceitou o convite para vestir a coroa da Camisa 10 e é só elogios para os dirigentes da agremiação.

“Não sou carioca, não nasci no meio do samba mas no samba me criei. Sou do Sul do país e fui muito bem recebida pelos sambistas das escolas que passei no Rio de Janeiro. Tenho um carinho imenso por cada comunidade, por cada componente de cada uma. Mas, agora, é hora de escrever uma nova história. Estou muito feliz e muito agradecida pelo convite da Camisa 10. Eu amo o carnaval, o samba, essa magia que unifica as raças, o credo, o sexo. Ser a primeira rainha e, torço para que eu seja a única, bem velhinha, levando a escola pela avenida, é uma honra”, contou a loira.

