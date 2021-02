Rudinei pede polícia no Nova Veneza e Tião Correa transporte escolar gratuito

Rudinei quer maior policiamento na região de Nova Veneza

Moção de apelo apresentada pelo vereador ao governo do Estado foi aprovada na última sessão da Câmara de Sumaré

Durante sessão ordinária da Câmara de Sumaré, realizada na última terça-feira (16), o vereador Rudinei Lobo (PL) apresentou moção de apelo ao governo do Estado de São Paulo pedindo aumento do policiamento na região central de Nova Veneza, próximo às avenidas Brasil e Amazonas. O documento foi discutido e aprovado em plenário, tendo recebido 18 votos favoráveis.

O parlamentar afirma na moção que “a cidade vem se ressentindo do grande número de ocorrências policiais, destacando os delitos contra o patrimônio e contra a pessoa. Esses acontecimentos, como não poderia deixar de ser, causam enorme constrangimento, ao mesmo tempo em que geram sensação de insegurança”, reitera.

Segundo o documento, além de ocorrerem em bairros mais afastados, na região central de Nova Veneza, próximo às avenidas Brasil e Amazonas, o parlamentar constatou grande incidência de furtos, roubos, assaltos e invasões a residências, o que coincidiria com a falta de policiamento ostensivo.

“A população se mostra preocupada e insegura com a escalada da criminalidade. É necessário que o governo do Estado aumente o efetivo local das polícias Militar e Civil, possibilitando policiamento ostensivo no bairro próximo a estas áreas, visando coibir a ação dos ladrões e assaltantes que estão levando a intranquilidade à população sumareense”, certifica Rudinei.

Tião Correa requer volta de transporte escolar gratuito em Sumaré

Vereador protocolou ofício na Diretoria Regional de Ensino, em busca de respostas sobre a retomada de circulação dos veículos

Na manhã desta sexta-feira (19), o vereador Tião Correa (PSDB) protocolou um ofício junto à Diretoria Regional de Ensino, solicitando informações sobre a retomada do transporte escolar gratuito no município de Sumaré. Destinado a Elisete Aparecida Florio da Silva, Dirigente Regional de Ensino, o documento questiona o motivo pelo qual os ônibus não voltaram a circular.

Segundo a solicitação, com a retomada das atividades escolares na cidade, pais e alunos beneficiados por esse meio de transporte estão reivindicando seu retorno.

Para o vereador, “é fundamental que os ônibus escolares gratuitos voltem a levar os estudantes para as escolas e também garantam o retorno às suas casas. A falta de circulação desses veículos traz transtornos tanto aos pais quantos os alunos, que, na maioria das vezes, têm que custear o transporte público, ou enfrentar longos caminhos a pé”, alerta Tião.