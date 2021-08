Ruas na região do Zanaga vão receber obras de recapeamento

A Prefeitura de Americana iniciou, na manhã desta quinta-feira (5), as obras de recapeamento asfáltico na Rua Maria Quitéria, região do bairro Antonio Zanaga. O serviço deverá ser concluído nos próximos dias, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

As próximas vias do bairro a receberem as melhorias serão Ciro Costa e Ari Barroso, informou o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“Estamos retomando o recapeamento em algumas vias e providenciando um novo cronograma em breve, que beneficiará toda a cidade”, adiantou Adriano.