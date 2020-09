Ruas de Sumaré recebem revitalização na sinalização

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural, segue com o trabalho de pintura e sinalização de solo em todas as regiões do município. Nessa semana, a equipe esteve nas regiões do Picerno e Área Cura executando as marcações horizontais de lombadas, faixas de pedestres, dupla contínua amarela e indicação de “Pare”.

A Avenida Júlio Barijan, no Residencial Portal Bordon, a Rua dos Cravos, no Jardim Basilicata, e a Rua Rodrigo Ramos Ayala, no Jardim Denadai, receberam diversas pinturas de solo. No Jardim Bom Retiro, a equipe realizou a pintura de lombadas na Rua José Vedovatto. Além destes pontos, a Rua 23, no Parque Santo Antonio, também recebeu renovação na pintura de lombadas.

O objetivo é garantir mais segurança a motoristas e pedestres com a adequada e nítida sinalização do trânsito. O cronograma segue diariamente e atende todas as regiões da cidade.

Recentemente, a sinalização renovada em vias públicas no Parque Franceschini, Bandeirantes 1 e 2, Vila Miranda, além da Rua 16 de Dezembro (Centro), Rua Quirilio Ravagnani (São Domingos), Rua dos Sabiás (São Gerônimo), Avenida Eugênia Biancalana Duarte e ruas Manoel Luciano e Lázaro Modesto (Jardim Primavera), Rua Manoel Messias da Silva (Minesota), Avenida Pirelli (Vila Diva), avenidas Emílio Bosco e Santo Irineu (Matão), Avenida da Saudade (Centro), entre outras.