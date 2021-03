Rua Solimões recebe melhorias do recapeamento

A Rua Solimões, no bairro São Roque, está recebendo as melhorias do recapeamento asfáltico nesta da quinta-feira (11). As equipes do serviço terminaram a Rua Florindo Cibin e iniciaram a benfeitoria na Solimões. Na última terça-feira (9), o serviço foi concluído na Rua Índia, região do Parque das Nações. A próxima via que receberá as melhorias será a Rua Vicente de Carvalho, entre a Rua Frei de Mont Alverne e Raimundo Costa, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

As obras de recape foram reiniciadas pela Prefeitura de Americana desde o dia 18 de fevereiro com o recapeamento da Avenida Carmine Feola. Ao todo, serão 71.626,21 metros quadrados de vias recapeadas, com recursos da prefeitura no valor de R$ 2.182.600.

A empresa responsável pelo serviço é a FFL Sinalizações, Comércio e Serviços Eireli.