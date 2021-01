As equipes do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana estão trabalhando, na manhã desta segunda-feira (25), na Rua Maranhão, região da Praia Azul. No local, a autarquia executa consertos de vazamentos da rede de água.

No cronograma de trabalho desta segunda-feira estão programados mais 55 serviços, entre consertos de vazamento de água, de cavaletes, ligações de água e esgoto.