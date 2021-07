Rua Isabela Ferro recebe sinalização de trânsito

A Rua Isabela Gonçalves Ferro Santarosa, na entrada da Praia dos Namorados, recebeu nesta terça-feira (27) as sinalizações de trânsito. As equipes da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana fizeram as demarcações de solo, pintura e executaram a colocação de tachões para orientação e segurança dos motoristas e pedestres.

Os serviços foram executados iniciando na Rua Isabela Ferro esquina com a Avenida Comendador Thomaz Fortunato até a Avenida Santino Faraone, compreendendo o trecho da Rua Dr. Sahid Maluf.

A Prefeitura de Americana já realizou várias melhorias na via, como pavimentação asfáltica, alargamento da via e implantação da iluminação de LED.