Rua Isabela Ferro ficará fechada a partir desta segunda

A Rua Isabela Gonçalves Ferro Santarosa, na região das Praias Azul e dos Namorados, Iates de Americana e Campinas, será interditada a partir de segunda-feira (9) para a reconstrução da via e obras de melhorias. Segundo a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), a interdição deverá durar aproximadamente dois meses.

No trecho entre a Avenida Comendador Thomaz Fortunato até a divisa com a marginal da AutoBan, a prefeitura vai executar o alargamento da via, construir guias e sarjetas, remover dois postes e o pavimento antigo e, posteriormente, fazer nova pavimentação. Serão 8.464,23 m² de área pavimentada e 2.378,31 metros de guias e sarjetas.

O objetivo da obra é melhorar a infraestrutura viária e o acesso aos moradores e motoristas que utilizam a via, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu). Os recursos, de aproximadamente R$ 760 mil, são provenientes do Fundo Municipal de Trânsito.

Durante a obra, como opção de trajeto, os motoristas podem utilizar a rotatória na entrada da Praia Azul para acessar a Via Anhanguera e a SP-304.