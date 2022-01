Rua Florindo Cibin receberá radares de velocidade

Para o controle da velocidade na Rua Florindo Cibin, na altura do número 4.288, na região do Parque da Liberdade, a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana está providenciando a instalação de radares de fiscalização eletrônica, limitando a velocidade em 60 KM/h, nos dois sentidos de direção da via. Após estudos realizados no local para avaliar o fluxo de veículos e, em atendimento às reivindicações dos moradores, os radares serão instalados e entrarão em funcionamento nos próximos dias.

Segundo o secretário adjunto da Utransv, Pedro Peol, o trecho vem sendo alvo de reclamações devido ao abuso de excesso de velocidade dos veículos. “A intervenção neste caso é necessária para coibir os abusos, pois é uma descida bastante acentuada e requer muita atenção dos motoristas e pedestres, além do respeito às leis de trânsito”, explicou.

Outros pontos da cidade estão sendo monitorados pela Utransv para avaliação do trânsito. “Se necessário, outros locais também poderão receber novas sinalizações e melhorias, visando a segurança no trânsito. Os equipamentos que serão instalados na Rua Florindo Cibin são usados e serão realocados para o trecho em questão”, concluiu Peol.