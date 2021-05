Rua do pó no Lírios tem ações da Gama

Uma rua do Jardim dos Lírios em Americana já pode ser chamada de ‘Rua do Pó’ depois que a Gama fez duas ações em menos de uma hora e aprendeu drogas. A rua Jaçanã teve ‘pontos’ alvos de ação nesta segunda-feira 25/05. A primeira delas foi no final da tarde, por volta das 17h.

A equipe GM Henrique e GMF Juliana com a subinspetoria 201 Sub Cauê e GCM A Rodrigues faziam patrulhamento e, ao adentrar a rua Jaçanã um homem ao avistar a viatura empreendeu fuga adentrando em uma casa e fugindo pelo telhado não sendo possível a abordagem. Feito a busca no local onde foi encontrado um saco plástico com 10 porções de maconha e duas pedras de Crack. Fatos apresentados à autoridade policial sendo as drogas apreendidas.

O segundo caso foi de porte de Drogas e Apreensão de Drogas com a equipe Sub Inspetor Azanha e GMs A. Fernandes e César e K9 Draco. F.L.S., 40, foi detido por volta das 19:30 na mesma rua Jaçanã.

A equipe fazia patrulhamento na região e observou o rapaz em atitude suspeita próximo a um veículo Kombi estacionado pela via. Ao avistar a viatura o homem se sentou na sarjeta ao lado do veículo. Foi abordado e em busca pessoal foram localizados em seu bolso R$ 40,50 e embaixo da Kombi 10 porções de maconha. Foi realizado procedimento de faro com o K9 DRACO e foi localizado 4 pedras de crack em cima de uma caminhonete (estacionada atrás da Kombi), na mesma rua cerca de 30 metros do abordado.

O cão ainda conseguiu localizar dentro de um Bag de reciclagem 3 kits de cocaína contendo no total 47 porções. Diante dos fatos os entorpecentes localizados e o indivíduo foram apresentados a autoridade policial local que após tomar ciência dos fatos determinou a elaboração do B.O.P.C de n° 726/4°DP Apreensão de drogas, 900034/2021 Porte de Drogas e liberou o homem apreendendo as drogas em auto próprio.