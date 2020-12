Rua das Paineiras vira “point” de lojas e gastronomia

A rua das Paineiras, em Americana, se tornou um verdadeiro “point” de lojas de diversos segmentos e também gastronomia.

Rapidamente a via ganhou vários estabelecimentos e outros foram reformados, dando um ar de renovação no trecho. É possível encontrar comércios de diferentes produtos/serviços e na parte de gastronomia, a variedade também vem aumentando.

Principalmente no período da noite, a rua virou um ponto de movimento intenso o que se intensificou ainda mais com o comércio aberto no período da noite.