Rovina pede valeta e Léo faz vistoria no Alvorada

O vereador Dr. Wagner Rovina (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de implantação de valeta de escoamento de água na Rua Juvenal de Souza Pinto, altura do número 387, no bairro Parque Dom Pedro II.

No documento, o parlamentar destaca que tem sido questionado por moradores do bairro que pedem pela execução da benfeitoria. Segundo Rovina, o problema foi apontado na indicação número 2092/2021, protocolada em maio, mas até agora nenhuma providência foi tomada. “Em visita ao local, verificamos que a ausência dessa valeta tem causado o acumulo de água e lama, causando mau cheiro e desconforto. Os moradores convivem com esse problema há muitos anos e não o suportam mais”, afirma Dr. Rovina.

No requerimento, o vereador questiona se há possibilidade de implantação da valeta e, em caso positivo, pede que seja enviado o cronograma da obra. Em caso negativo, solicita uma justificativa e pergunta o que será feito para solucionar o problema. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária da próxima quinta-feira (5).

Léo da Padaria vistoria Jardim Alvorada com secretário de Obras

O vereador Léo Alves, o Léo da Padaria (PV),visitou nesta sexta-feira (30) o Jardim Alvorada com o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves. O objetivo foi avaliar a situação da infraestrutura viária da região em relação a itens como asfalto e sarjetões, além da necessidade de implantação de redutores de velocidade e calçadas em vias específicas.

Entre as ruas com necessidade de intervenção vistoriadas está a Rua do Sol, um dos principais acessos ao bairro e alvo de queixas de moradores em função da velocidade com que os veículos transitam. Durante a visita, Léo entregou ao secretário de Obras, assim como havia feito nesta semana com o secretário adjunto da Unidade de Trânsito e Sistema Viário, Pedro Peol, uma série de indicações de melhorias protocoladas na Câmara Municipal de Americana.

“Muitas vias do Jardim Alvorada necessitam de cuidados na pavimentação, construção de calçadas e também de lombadas para evitar acidentes e garantir a segurança e bem-estar de todos, em especial dos pedestres”, destacou Léo.