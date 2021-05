Rovina pede poda de árvore e Gualter cobra por seguro de vida de Guardas

O vereador Dr. Wagner Rovina (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que pede a poda dos galhos de uma árvore localizada na Rua Dr. João Zanaga, em frente ao número 394, no bairro Jardim Santana.

No documento, o parlamentar relata que moradores da região o procuraram para solicitar a poda da árvore por questões de segurança. “Os galhos estão entrando em contato com a rede elétrica da rua, gerando insegurança a todos que residem no local”, aponta Dr. Rovina. A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Gualter cobra explicações sobre seguro de vida de guardas municipais

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre o pagamento do seguro de vida dos servidores públicos da prefeitura e de suas autarquias, especialmente dos guardas municipais da GAMA.

No documento, o parlamentar destaca ter sido procurado por guardas municipais relatando que a autarquia não tem o pagamento do seguro. “Essa situação trouxe preocupação, principalmente porque eles não conseguiram junto à administração esclarecimentos sobre o fato”, afirma Gualter.

O vereador cita ainda que, em resposta a questionamento anterior, por meio de requerimento apresentado em 2019, a GAMA informou que a prefeitura mantinha seguro de vida para todos os servidores através de convênio com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana até o final de 2018, quando a apólice não foi renovada.

No requerimento, Gualter questiona qual a atual situação da Administração em relação ao seguro de vida dos servidores e pede que o Poder Executivo se manifeste sobre a possibilidade de retomar o benefício, principalmente para os guardas municipais.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece nesta quinta-feira (20).