Rovina pede asfalto ao DAE e Gualter, mais médicos pra Covid

O vereador Wagner Rovina (PV) protocolou nesta segunda-feira (3) na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação na qual solicita ao Departamento de Água e Esgoto (DAE)um novo reparo no asfalto na Rua José Nicoleti, em frente ao número 54, no bairro Parque Nova Carioba. No documento, o parlamentar relata ter sido procurado por moradores das proximidades que se queixaram da deterioração do asfalto da via justamente em trecho no qual já foi realizado um reparo do pavimento. A preocupação é de que o buraco cause acidentes aos que trafegam pela rua e provoque danos aos veículos.

“Em visita ao local, verificamos a necessidade de realizar o reparo de forma urgente, pois o serviço não foi feito adequadamente, colocando em risco a segurança dos motoristas”, disse o vereador.

A indicação será incluída na pauta da primeira sessão ordinária de 2022, que acontece em 20 de janeiro, e enviada à prefeitura para análise e atendimento.

Gualter pede mais médicos de Covid no HM

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou nesta segunda-feira (3) na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que pede ao Poder Executivo o aumento no número de médicos disponíveis para atendimento na ala exclusiva de Covid-19 no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

No documento, o parlamentar relata ter verificado em visitas frequentes ao hospital a necessidade de direcionamento de mais médicos para atendimento na ala. “A cidade de Americana, bem como muitas cidades em todo país, tem apresentado uma alta incidência de casos de gripe nas últimas semanas. Até mesmo os hospitais particulares do município estão com alta no número de atendimentos de gripe, o que pode até aumentar a demanda do Hospital Municipal”, comenta.

Gualter destaca a importância do incentivo ao uso de máscaras e de medidas de higiene e proteção e sugere à prefeitura que direcione mais médicos para a ala de atendimento de Covid-19.

