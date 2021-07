Rovina, Otto e Leonora com mandato mais tímido

Os vereadores Wagner Rovina (PV), Dr Otto (Cid) e Leonora Périco (PDT) foram avaliados como os donos dos mandatos mais tímido da Câmara de Americana. O NM ouviu jornalistas, assessores da Câmara e da prefeitura para montar este breve mosaico a partir de opiniões, consensos e observações de quem cobre e faz a política na cidade.

Rovina é o único novato do trio, com mandato considerado o mais ‘desinteressado’. Otto, que é suplente do secretário de Habitação Luiz da Rodaben, mantém o perfil de ‘ruim de mandato’ e bom de voto, apesar de não ter conseguido a reeleição no ano passado. Já Leonora, que voltou à Câmara em um raro caso de ‘Fênix política’, também manteve o perfil do mandato que teve no começo da década passada- atendimento na região do Gramado e pouca atividade no gabinete.

Levaram ‘menção honrosa’ no quesito ‘mandato tímido’ Léo da Padaria (PV), que usa seu tempo para fazer o trabalho de micro política e Marschelo Meche (PSL)- por ficar calado nas vezes que está nas sessões.