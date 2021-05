Rovina, Léo e Brochi apresentam emendas ao orçamento

O vereador Dr. Wagner Rovina (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma série de emendas ao projeto de lei n⁰ 54/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2022. O projeto traça as linhas mestras e os princípios fundamentais que deverão ser observados na elaboração do orçamento para 2022 e contempla as limitações estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. As emendas apresentadas por Dr. Rovina são sugestões de obras e ações para a programação de investimentos e destinação de recursos da prefeitura. Entre as propostas protocoladas, o parlamentar indica a revitalização das praças do Seara e do Jaguari, nas proximidades da Avenida da Música.

O parlamentar sugere também obras de recapeamento em avenidas dos bairros Jaguari, Antonio Zanaga, Jardim Brasil e Nova Carioba, indica a implantação de espaço de lazer com playground e academia ao ar livre no bairro Vila Bela, a revitalização e preservação do Bosque das Nascentes e o investimento em semáforos com botoeiras sonoras para a travessia de pessoas com deficiência visual nas vias públicas da cidade. “Acreditamos que as ações que propusemos serão de grande relevância para a população porque atendem a demandas que chegam até nós diariamente”, destaca Dr. Rovina. As emendas serão votadas pelos vereadores em Plenário, juntamente à discussão da lei de diretrizes orçamentárias, durante sessão extraordinária a ser agendada pela Câmara.

Léo quer emendas pra creche e UBS

O vereador Léo da Padaria (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma série de emendas ao projeto de lei n⁰ 54/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2022. As emendas apresentadas por Léo são sugestões de obras, ações e projetos para a programação de investimentos e destinação de recursos da prefeitura. Entre as propostas protocoladas, o parlamentar indica a construção de uma nova creche para a região da Praia Azul e a reforma do Posto Médico 17, no Jardim América 2. Também para atender a população do América 2, sugere a abertura de um poço artesiano no bairro.

O vereador propõe ainda a pavimentação da Rua Guilherme Schmidt (Estrada do Aterro), a construção de pistas de skate na Praia Azul, Jaguari e Alvorada e o recapeamento das ruas dos bairros Jaguari, Nova Carioba, São Manoel, Cariobinha, Cordenonsi, São Vito, Vila Mariana, Vila Margarida e Vila Bertini. “São sugestões que fazemos baseadas no que as pessoas nos pedem nas ruas. Por isso a inclusão dessas reivindicações na previsão orçamentária”, destaca Léo. As emendas serão votadas pelos vereadores em Plenário, juntamente à discussão da lei de diretrizes orçamentárias, durante sessão extraordinária a ser agendada pela Câmara.

Brochi foca em UBSs Mirandola e Pq Nações

O vereador Thiago Brochi (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma série de emendas ao projeto de lei n⁰ 54/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2022. As emendas apresentadas por Brochi são sugestões de obras e ações para a programação de investimentos e destinação de recursos da prefeitura. Entre as propostas protocoladas, o parlamentar indica a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Mirandola e a revitalização da unidade já existente no Parque das Nações.

Há ainda propostas de ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire, no Parque Novo Mundo, e de firmar convênio com o governo do Estado para reforma da escola estadual Dr. Castro Gonçalves. A reforma do velódromo municipal e a construção de um campo de futebol society no Jardim Alvorada também fazem parte das sugestões. “Em nosso trabalho de acompanhamento das necessidades de Americana, identificamos estas obras e melhorias como importantes para o desenvolvimento da cidade, e transformamos estas sugestões em emendas. Caberá ao Poder Executivo proceder a seleção das prioridades de acordo com as regras estabelecidas no Plano Plurianual”, destaca Brochi. As emendas serão votadas pelos vereadores em Plenário, juntamente à discussão da lei de diretrizes orçamentárias, durante sessão extraordinária a ser agendada pela Câmara.