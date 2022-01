Rovina e Gualter na atividade em Americana

ÁGUA DE NASCENTE- O vereador Wagner Rovina (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que sugere que prefeitura adote medidas para reutilizar a água de nascentes não potáveis existentes no município. No documento, o parlamentar destaca que os problemas de falta de água na cidade são recorrentes e defende ser necessário adotar todas as medidas possíveis para obtenção e reutilização de água. Dr. Rovina lembra que, segundo informações da secretaria municipal de Meio Ambiente, existem 46 corpos hídricos e mais de 90 nascentes no município, e a reutilização da água proveniente dessas fontes poderia ajudar a solucionar o problema.

“O reuso das águas de nascentes não potáveis tem um papel fundamental na gestão sustentável dos recursos hídricos, podendo substituir a água tratada na lavagem de pisos, veículos, em descargas de vasos sanitários, irrigação paisagística e até para fins agrícolas, liberando a água de boa qualidade para o abastecimento público e outros usos prioritários”, comenta.

Dentre as possíveis medidas a serem adotadas, o vereador aponta a possibilidade de parcerias com a iniciativa privada visando a construção de reservatórios que permitam o reuso da água. “Buscando evitar os problemas de escassez e falta d’água devido ao mau uso, visando à preservação do meio ambiente e a educação sobre o uso racional dos recursos hídricos, acreditamos que a reutilização proporcionará o aproveitamento completo dos recursos hídricos do nosso município”, conclui Dr. Rovina.

A indicação será incluída na pauta da primeira sessão ordinária de 2022, que acontece em 20 de janeiro, e enviada à prefeitura para análise e atendimento.

Gualter questiona asfalto em bairros da Anhanguera

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a entrada e saída de veículos na Avenida Comendador Lisio Bertone, alternativa para a Rodovia Anhanguera, localizada no bairro Jardim Helena. No documento, o parlamentar relata ter sido procurado por diversos moradores da região dos bairros Jardim Helena, Jardim Bertoni e Jardim Mirandola que, segundo ele, utilizam a avenida como alternativa de acesso entre a rodovia e os bairros. Eles reivindicam providencias quanto à manutenção do asfalto da via. “Os moradores pedem por uma operação ‘tapa-buraco’ no local. De acordo com os relatos, essa situação se arrasta por meses e nada foi feito pela administração”, afirmou o autor.

No requerimento, Gualter pede que a prefeitura explique de quem é a responsabilidade pela manutenção local e, não sendo do poder público municipal, que informe de quem é e o que tem sido feito para resolver o problema do asfalto da via. Solicita ainda que sejam enviados documentos e o cronograma de obras para o serviço. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores na primeira sessão ordinária de 2022, que será realizada no dia 20 de janeiro.