Rovina de olho no pós-anhanguera e Pr Miguel, no trânsito

Dr. Wagner Rovina discute melhorias para região do Pós-Anhanguera com moradores

O vereador Dr. Wagner Rovina (PV) reuniu-se na quarta-feira (2) com administradores do condomínio residencial Villagio, localizado na Avenida Comendador Thomaz Fortunato, no bairro Chácara Letônia, para tratar de demandas que envolvem a segurança do tráfego de veículos e de pedestres no local, bem como outras melhorias para a região do Pós-Anhanguera.

Durante o encontro, foi discutida a possibilidade de implantação de um bolsão na entrada do condomínio para facilitar o acesso e garantir mais segurança à população. O parlamentar tratou também de assuntos como a falta de água e picos de energia na região.

“Tivemos uma conversa bastante produtiva. Com relação à falta de água, ocorreu a queima da motobomba que tem capacidade de 200 mil litros por segundo, mas obtivemos informações que esse problema já foi resolvido e também já houve a aquisição de equipamento novo com capacidade de 350 mil litros por segundo, com a troca prevista para março”, comentou Dr. Rovina.

“Com relação aos picos de energia, está sendo construída uma nova subestação no bairro Antônio Zanaga que irá suprir esses picos”, concluiu o parlamentar.

Pastor Miguel visita vias com pontos críticos para pedestres e motoristas com secretário adjunto de trânsito

O vereador Pastor Miguel (Republicanos) visitou na quarta-feira (2) com o secretário adjunto de Trânsito e Sistema Viário, Pedro Peol, dois locais do município para os quais solicitou ações de melhorias para o trânsito. Na indicação nº 145/2022, o parlamentar reivindicou a construção de uma lombofaixa na Avenida Antônio Conselheiro, no bairro Profilurb, e na indicação nº 442/2022 sugeriu a instalação de semáforos na Rua São Vito, no ponto de cruzamento com a Avenida Geraldo Gobbo e a Rua João Santarosa.

Em ambos os locais, Pastor Miguel apresentou ao secretário as situações às quais motoristas e pedestres se submetem diariamente. No caso da Avenida Antônio Conselheiro, o problema está na velocidade com que os veículos transitam, enquanto na no cruzamento da Rua São Vito há desrespeito pela sinalização e o trânsito em velocidade acima da permitida.

“Indicamos estudos para que melhorias sejam implantadas nestes locais resguardando a segurança de quem utiliza essas vias. Visitar os locais novamente, desta vez com o secretário, foi importante para que pudéssemos mostrar na prática o que acontece no dia a dia”, comentou Pastor Miguel.