Rovina cobra recape e Leco conhece centro de atendimento a autista

O vereador Dr. Wagner Rovina (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que cobra providências da prefeitura sobre o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Carlos Gomes, no Jardim Santana. No documento, o parlamentar relata ter sido procurado por moradores do bairro que solicitaram o reparo do asfalto e destaca que já havia apresentado uma indicação no mês de junho pedindo a solução do problema. Em visita ao local, Dr. Rovina constatou que o serviço ainda não foi realizado.

“O asfalto está se desintegrando por conta do grande fluxo de automóveis que utilizam a via. A massa asfáltica está se deteriorando, com buracos provenientes do desgaste e ações da natureza, que colaboram para o agravamento dos riscos de acidentes e prejuízos com os veículos. Entendemos ser de extrema urgência o recapeamento do asfalto dessa rua para solucionar tal problema, a fim de contribuir para o bem-estar e segurança dos moradores e motoristas”, defende. No requerimento, Dr. Rovina pergunta se o setor competente da prefeitura tem conhecimento das reclamações, se existe programação para o recapeamento em toda a extensão da rua e qual o cronograma para as obras. Caso o serviço ainda não esteja programado, pede que o Executivo justifique o motivo e informe quais providências serão tomadas para solução do problema.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária de quinta-feira (2).

Leco vai a Salto conhecer atendimento a autista e morador de rua

O vereador Leco Soares (Podemos) visitou na segunda-feira (30)a cidade de Salto e reuniu-se na prefeitura com o prefeito Laerte Sonsin Júnior, a secretária de Ação Social, Mércia Falcini, o secretário de Governo, Francisco José Procópio, e o coordenador do Espaço POP, Amauri Oliveira, para discutir como a cidade tem tratado questões sociais.

O parlamentar conheceu o Instituto Zoom, que faz o atendimento social e clínico-pedagógico de pessoas com Transtorno do Espectro Autista e tem como objetivo proporcionar melhor qualidade de vida tanto para a pessoa com autismo como para seus familiares.

Leco também visitou o Espaço POP de Salto, que auxilia e ampara pessoas ou famílias em situação de rua nos mais diferentes tipos de necessidades decorrentes do cenário em que se encontram. “Temos visitado algumas cidades para conhecer o trabalho que realizam na área social. Acredito que essa troca de experiências é importante para melhorarmos os serviços oferecidos em nosso município”, avaliou o vereador.