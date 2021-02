Roubou uma peça de carne no mercado e rodou

Um homem acabou preso depois de ter roubado uma peça de carne em um mercado de Americana. A polícia militar apoiou a ação no apoio na condução de partes. O ataque do ladrão aconteceu por volta das 9:15 deste domingo no mercado que fica na rua das Azaleias, Cidade Jardim.

Histórico : Equipe acionada para atendimento de ocorrência de furto em um supermercado. No local, o segurança do estabelecimento deteve um rapaz (J.S.) que estava furtando uma peça de carne do mercado. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas à CPJ e conforme Resolução 57 permaneceram em atendimento naquela Repartição Policial.