Roubou salão de beleza, apanhou e foi preso depois

Um ladrão se deu mal na madrugada desta quinta-feira (17) em Americana. O homem de 37 anos foi preso furtando um salão de beleza, no bairro Jaguari, em Americana em caso foi atendido pela Polícia Militar. A equipe composta pelo cabo Fábio e soldado Mandelli, recebeu uma solicitação e seguiu para a Rua Elizeth Cardoso.

Chegando no local, os PMs perceberam que o homem já havia sido detido por um morador do bairro e alguns objetos já estavam recuperados. Durante a detenção teve luta corporal para conter a fuga. O salão estava com a porta de vidro arrombada e em seu interior com produtos idênticos ao que o detido estava portando. A Perícia compareceu ao local e realizou seu trabalho.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o criminoso permaneceu à disposição da Justiça. O mesmo já havia vários antecedentes criminais e já ficou cerca de 17 anos preso.

Após policialpadrao.com.br