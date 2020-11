Roubou picapinha e foi em cana pra Gama

Um homem foi preso por agentes da Guarda Municipal de Americana/Gama esta segunda-feira. Ele foi detido em flagrante na Avenida Abdo Najar, após furtar um veículo. A ‘picapinha’ Ford Courier foi levada na vila Biasi

Após receberem a informação de que estaria ocorrendo um furto de um veiculo ford courier na rua do Alumínio, bairro Vila Biasi, os Guardas Civis Cauê e Bispo foram até o local. Quando chegaram, se depararam com a courier branca mencionada na denúncia, parada em frente a um veículo SpaceFox. Neste momento, os dois veículos saíram rapidamente, tomando sentidos opostos.

Os agentes então decidiram seguir a Courier, por conta da denúncia. Quando estavam na Avenida Abdo Najar, o veículo foi abordado. No interior do automóvel foram localizados vários objetos usados para furto. O indivíduo que dirigia o carro foi autuado e conduzido a Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial decidiu pela prisão em flagrante do mesmo. O veículo modelo SpaceFox ainda não foi localizado.

Após policialpadrao.com.br