Roubou o carro e saiu no braço com a vítima

Um homem foi detido depois de roubar um carro nesta segunda-feira em Americana. Houve luta corporal com a vítima depois do roubo. Policiais militares da ROCAM prenderam no início da tarde desta segunda-feira (12), um criminoso após roubar um carro e entrar em luta corporal com a vítima no Jardim dos Lírios.

A equipe de Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (ROCAM)- soldado Wesley e Cabo Osvaldo- realizava o patrulhamento na região da Cidade Jardim quando surgiram informações de que no Jardim dos Lírios um homem teria roubado um Fiat Pálio com placas de Americana havendo luta corporal com a vítima.

No local, a equipe realizou contato com uma testemunha que informou que o veículo teria saído no sentido ao condomínio Alabama sendo acompanhado pela vítima, o veículo foi abandonado na área de mata próximo, e em contato com a vítima, forneceu as características do autor do roubo.

Com o apoio de demais viaturas foi feita uma varredura no local onde conseguiram localizar o autor no meio da mata, o indivíduo foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária de Americana (CPJ) onde o caso foi registrado.

O homem permaneceu preso a disposição da justiça, sendo encaminhado para a cadeia pública de Sumaré, o veículo foi restituído a vítima.

Após policialpadrao.com.br