Roubou mercado, tava saindo e foi descoberto

Um homem que roubou um mercado acabou detido na manhã deste domingo em Americana. As vítimas informaram a Gama que acionou patrulheiros que estavam na região do São Vito e foram até o Varejão Pérola. O caso foi registrado por volta as 11h. O homem disse que levaria todo o material roubado para os filhos.

Os agentes foram até o mercado para averiguar o caso do homem que teria colocado vários produtos dentro de uma bolsa verde e preta e foi flagrado pelo funcionário deixando o comércio, que fica na rua São Vito, sem pagar. A equipe deparou com R. L. R., 46, na esquina onde foi abordado e confirmado o delito pois confessou e disse que levaria para os filhos.

Parte encaminhada a C.P.J. onde foi arbitrado uma fiança de R$1.500 que não foi paga. Sendo assim encaminhado a cadeia publica de Sumaré.