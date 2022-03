Roubou igreja católica, mas polícia não perdoou

Um homem que roubou uma igreja católica em Americana na madrugada desta quinta-feira (17) foi preso durante o ‘ato’. O homem, de 44 anos, que atacou a Paróquia São Francisco de Assis já era procurado da Justiça por pensão alimentícia. De acordo com a Polícia Militar, os soldados Maysa e Parise por volta da 1h foram acionados apara atender um furto em andamento pela Rua Jales.

No templo religioso o homem foi encontrado escondido embaixo do altar com 10 kg de fios e uma caixa de som já prontos para serem levados. Os objetos estão avaliados em R$ 1.200. O caso foi encaminho à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o autor permaneceu preso.