Roubou horta na Cidade Nova, rodou pra polícia e foi preso

Equipe da Polícia Militar foi solicitada para atendimento de ocorrência de alarme disparado no início da madrugada desta quinta-feira, no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste.

No local, juntamente com CGP 2, quando próximo ao estabelecimento comercial “Horta da Dri” a equipe visualizou um indivíduo, que estava escondendo alguns objetos em um terreno baldio. Realizada a abordagem, foi constatado que o indivíduo estava escondendo (01) uma furadeira Philco, modelo force, (01) uma lixadeira black & decker, modelo profissional, (01) uma maleta com várias ferramentas, uma bolsa com (01) uma capa de chuva e vários pedaços de cabos elétricos.

Questionado o abordado sobre os produtos em sua posse, informou ter subtraído do estabelecimento comercial “Horta da Dri”. Diante do fato, foi dada voz de prisão em flagrante. Infrator da lei e rés furtiva foram apresentados ao Plantão policial, onde a Autoridade Policial Civil, após tomar ciência do fato, deliberou pela elaboração do BOPC de Flagrante de Furto qualificado, permanecendo o indivíduo preso.