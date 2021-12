Roubou fio do bebedouro do parque e foi em cana

Uma mulher foi detida pela Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste depois de ter sido flagrada roubando a fiação de um bebedouro. A ação na madrugada deste último dia de 2021 foi no Parque Araçariguama e foi feita pela equipe da Subinspetora Juliana e GM Edmar com auxílio na ocorrência das viaturas 30- Inspetor Carlos e GM Cândido- 40- GMs Henrique e Passos- e 75- GMs Brito e Gesiel e subinspetor Adenilson

Indo para o serviço pela rua 21 de abril, o casal de patrulheiros avistou uma pessoa trajando roupas na cor preta, abaixada, mexendo no bebedouro do parque municipal Araçariguama em atitude suspeita. Diante da atitude, eles retornaram para verificar e constataram que a mulher- S.A.S.P., 33, havia aproximadamente um metro de fio de cobre que saia do bebedouro e uma faca jogada na grama. Indagada admitiu o furto.

Foi solicitado auxílio das demais viaturas da guarda civil. Desta feita, com a chegada das viaturas foi dada voz de prisão a S. conduzida mediante o uso de algemas conforme preconiza o D.F.8858/2016 para minimizar qualquer um possibilidade de fuga até o plantão policial.

Os dados foram apresentados a autoridade policial de plantão que ratificou a prisão em flagrante delito pelo artigo 155. Permanecendo S. a disposição da justiça.