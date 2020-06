Roubou farmácia, foi dedurado, preso e liberado

Após solicitação via Copom, a equipe da Polícia Militar deslocou-se até o local onde, segundo informações, encontrava-se o autor de um roubo ocorrido na data de 12 de junho, na farmácia “Todo Dia” situada na Rua Espanha, no bairro Cândido Bertine, em Santa Bárbara d’Oeste.

Ao chegar ao local, um indivíduo com as características passadas tentou fugir pelo telhado, sendo posteriormente abordado. Durante busca pessoal, foi encontrado em sua posse um aparelho celular.

A polícia entrou em contato com funcionários da farmácia onde ocorreu o roubo para reconhecimento do indivíduo. Todas as vítimas afirmaram ser o rapaz “sem sombra de dúvidas”. Um aparelho celular encontrado com o indivíduo pertencia a uma das vítimas.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial e a autoridade policial optou por não ratificar o flagrante, ficando o aparelho celular apreendido e o indivíduo liberado.