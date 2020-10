Roubou duas casas e foi em cana

Um homem que roubou duas casas foi detido por agentes da Gama na tarde de segunda-feira (26). O rapaz foi pego pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) por furtar duas residências no bairro Nova Americana, em Americana. Em patrulhamento Tático de ROMU Canil, a equipe do subinspetor Santos e dos guardas A. Fernandes e Fernandes, foi chamada via rede GAMA para atender uma ocorrência de um furto a residência em andamento pela Rua Tibiriça, região do bairro Nova Americana.

Sendo descrito as características físicas e vestes do autor, a equipe rapidamente se dirigiu para o local, onde no trajeto pela Rua D Pedro II, avistou um indivíduo cujas características coincidiam com a denunciada. Foi abordado e, durante a busca pessoal realizada, notou-se que o indivíduo estava muito suado e trêmulo, em seu poder havia três relógios de pulso, um aparelho de telefone celular, dois carregadores de celular e demais objetos.

Indagado a respeito, alegou ser de sua propriedade. A equipe desconfiada da situação, com apoio de outras viaturas, se deslocaram para o local do ocorrido, onde uma testemunha de imediato reconheceu o indivíduo como autor do delito. A testemunha narrou também que havia sido furtada uma caixa de ferramentas de sua residência, bem como um ventilador, porém como sua ação fora notada, acabou dispensando os objetos e fugindo, até ser abordado pela equipe.

Contatada a vítima, a mesma reconheceu os objetos que estavam em poder do averiguado como de sua propriedade. Foi dada voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária local. A autoridade policial decidiu pela apreensão e restituição dos objetos às vítimas e após procedimentos cartorários de polícia judiciária, o indivíduo foi recolhido à Cadeia de Sumaré.

Após policialpadrao.com.br