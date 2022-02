Roubou comércio e foi em cana logo depois

Um homem foi preso logo após roubar um comércio em Santa Bárbara d’Oeste. A Polícia Militar deteve F.P.J., 33, acusado de ter furtado produtos em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Alonso Keese Dodson, no Jardim das Laranjeiras. A prisão aconteceu na tarde desta sexta-feira.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 16h45, a polícia militar foi acionada para atendimento de ocorrência de furto na Fenix Utilidades. O rapaz entrou na loja, andou pelo interior do estabelecimento e saiu apressado. Policiais localizaram F. na Rua Argeu Egidio dos Santos, no Planalto do Sol 2, carregando uma sacola e no interior dela foram encontrados um pacote de salsicha, uma lata de atum, quatro pacotes de sucos e duas barras de chocolate.

Conduzido até o Plantão Policial, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por furto e a autoridade arbitrou uma fiança de R$ 1.212 para ser posto em liberdade.

Após SBNoticias.com.br