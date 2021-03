Equipe da polícia militar foi solicitada a comparecer em um comércio localizado na Estrada da Balsa, em Americana, onde um indivíduo havia subtraído um celular. Após o ato, o indivíduo foi contido por populares até a chegada da polícia.

No comércio foi realizado contato com a solicitante, que confirmou o ocorrido. Diante dos fatos o indiciado foi conduzido até a CPJ, onde após as formalidades permaneceu preso.