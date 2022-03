Roubou celular da vovó e acabou em cana

A Polícia Militar de Santa Bárbara d’Oeste prendeu, na tarde desta quarta-feira, no Jardim Santa Rita de Cássia, C.S.S., 29, acusada de ter furtado um aparelho celular da senhora J.V.S., 66. Conforme registro policial, o furto ocorreu por volta de 15h, na Rua José Calixto. No local, os policiais realizaram contato com a solicitante, que informou sobre o ocorrido e sobre as características e o destino tomado da suposta autora.

Diante das informações, foi intensificado o patrulhamento, com o apoio de outra viatura, e a autora foi localizada, bem como o celular da marca Samsung que fora furtado. As duas foram conduzidas ao 3° Distrito Policial, do Jardim São Francisco, e após as formalidades, a indiciada permaneceu à disposição da justiça e o celular restituído à vítima.

Após SBNotícias.com.br