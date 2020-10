Roubou carrinho de lanche no terminal

Um homem foi preso na madrugada desse domingo após furtar uma barraca de lanches no terminal metropolitano de Americana. Ele foi detido por Agentes da Guarda Municipal/Gama.

Por volta das 2h da madrugada, o controle da Guarda recebeu a solicitação do vigilante do terminal metropolitano, por conta de um furto em andamento em uma barraca de lanches. No local, o rapaz foi detido e foram localizados alguns objetos furtados dentro de dois sacos de lixo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o rapaz foi conduzido a Central de Polícia Judiciária. Após tomar ciência dos fatos, a autoridade de plantão determinou pela elaboração do boletim de ocorrência e prisão do homem, ficando a disposição da justiça.

