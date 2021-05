Roubou botijões de gás na madruga, mas foi pego pelas câmeras

Um homem que roubou botijões de gás na madrugada deste domingo acabou detido horas mais tarde, mas depois foi liberado. O caso aconteceu em Americana mas envolveu as Guardas Municipais da cidade Gama e de Santa Bárbara d’Oeste. O ataque foi a um comércio que fica na rua da Meditação no jardim da Paz.

A comerciante W.A.C. disse que, por volta das 7h30, notou que o alambrado do seu comércio estava danificado e faltavam 12 botijões de gás, todos cheios. Ela conseguiu imagens do circuito de segurança e verificou que por volta das 3h da madrugada um homem ocupando o Fiat Tipo,UGG-6428, esteve no local e violou o alambrado, retornou por volta dás 4h e subtraiu 12 botijões, carregando-os no carro e fugindo em seguida.

A equipe de posse das informações passou a diligenciar e o com o suporte do Controle da Gama e com o apoio da Guarda Municipal de Santa Bárbara D’Oeste, o veículo foi localizado. O carro era pilotado por W.C.B, 45, que trabalha como coletor de material reciclável.

Após entrevista, W.C.B confessou o furto dos botijões e indicou o local onde havia escondido, mas nenhum botijão foi localizado naquele momento. Com W.C.B, foram localizados R$ 1.200 em dinheiro, a qual ele não soube explicar e nem comprovar a origem. Ante o exposto, tudo e todos foram apresentados na Delegacia de Polícia de Santa Bárbara D’Oeste, onde em declaração à Autoridade Policial, W.C.B, alegou que quatro dos botijões furtados, estavam escondidos em um dos quartos da residência da sua mãe.

Nova diligência foi realizada com êxito em localizar somente quatro botijões, sendo também apresentados na Delegacia de Polícia. Os botijões foram apreendidos e devolvidos à vitima. A quantia de dinheiro acima citada e o veículo ficaram apreendidos.

O autor do furto, W.C.B, foi liberado para responder em liberdade. A vítima agradeceu e parabenizou a Guarda Municipal de Americana e o apoio da Guarda Civil de Santa Bárbara D’Oeste pelo empenho.