Roubou barracão, quis dar migué, mas se deu foi é mal

Um homem que roubou um barracão foi detido por agentes da Gama no final da tarde desta terça-feira em Americana. A equipe do Inspetor Azanha, GM Cesar e K9 Draco foi até a rua Das Hortencias por volta das 18h para averiguar um caso de roubo.

Segundo Informações via 153 estaria ocorrendo um furto em um barracão. De posse das características do suspeito: homem moreno, camiseta preta e bermuda roxa, a equipe passou a diligenciar e N.S.M., 44, foi localizado na mesma rua defronte ao número 1044/

Na abordagem, ele teria oferecido resistência e foi necessário uso de força moderada para conter e algemar S.M.

Dentro do seu carrinho de reciclagem foram localizados : 1 bateria automotiva, 1 teclado de computador, 2 calculadoras, 2 mouse, 1 tesoura, 1 creme da boticário, 1 controle de ar condicionado, 1 caixa de som de computador e 1 máquina de cartão de crédito/débito.

Questionado a respeito dos objetos, o rapaz disse que tinha achado às margens da rodovia SP 304 instantes antes. Os GMs retornaram ao local do furto e após contato com a vítima, M.G.R., 51, proporcionou a equipe acesso ao prédio.

Foi observado que a porta do escritório danificada e o vidro do veículo Montana placas GIE 9447 quebrado e a bateria da mesma subtraída. Diante dos fatos os objetos e o indivído foram conduzidos ao Plantão Policial onde os fatos foram narrados a autoridade polícial LOCAL que após tomar ciência dos fatos determinou a elaboração do B.O.PC 283/4°DP, apreendeu os objetos e devolveu a vítima e ratificou voz de prisão em flagrante pelo crime de furto Artg. 155 do CPP E *RECOLHEU* o indiciado ao sistema prisional.