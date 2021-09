Roubou a casa, foi fugir no Corcelzinho e acabou batendo

Um homem que roubou uma casa, decidiu fugir dirigindo um Corcelzinho (Ford Corcel antigo), acabou batendo e sendo detido no final da tarde desta terça-feira de feriado (7) em Americana. O acidente foi registrado por volta das 17h20 na Vila Biasi e foi atendido pela Polícia Militar.

Policiais patrulhavam a avenida após sair do atendimento de ocorrência de perturbação do sossego público, quando no cruzamento com a Rua Dom Bosco populares desesperadamente apontavam um homem de cor parda, trajando um short preto, sem camisa e descalço, fugindo correndo em direção à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Na sequência foi visualizado um veículo Corcel, de cor branca, batido e um Fiat Uno vermelho capotado. A equipe optou por perseguir o ‘fujão’. Ao perceber a presença da viatura, ele atravessou a rodovia sentindo bairro Jardim dos Lírios. O suspeito foi perseguido e alcançado somente na Rua das Violetas, quando tentava se enfiar em meio a frequentadores de um bar.

A viatura retornou ao local onde o veículo estava batido, foi constatado que o indivíduo havia; pulado em uma residência pela Rua Tílias, pego vários produtos de som e iluminação da vítima, posto tudo no veículo Corcel e em seguida arrombou o portão da residência, partindo com o veículo em alta velocidade pela Avenida Abdo Najar, só parando após a colisão com o veículo Fiat Uno.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o indivíduos permaneceu à disposição da Justiça.

Após policialpadrao.com.br