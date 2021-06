Adolescente roubou a BMW no Mollon e caiu 1 hora depois

Um carro de luxo BMW roubado por um adolescente no bairro Mollon em Santa Bárbara d’Oeste na noite desta quinta-feira foi recuperado cerca de uma hora depois em outro bairro da cidade. O comunicado de roubo foi irradiado via Cicomm da Guarda Municipal e informava que a BMW havia acabado de passar pelo videomonitoramto da GM sentido o bairro Santa Rita.

Com essas informações, as equipes (viatura 70) dos GMs Silva e Siloni e viatura 20 subinspetor Corassari e GMs Agnaldo e Alves intensificaramo o patrulhamento na região do Santa Rita. Na altura do Conjunto Habitacional Bosque das Árvores, foi avistada a BM e foi iniciado acompanhamento por várias ruas.

Já no bairro Boa Vista, um rapaz abandonou o veículo fugindo a pé, sendo detido na rua Chile. Tratava se de K.V., 17, morador do condomínio Araçá. Indagado confessou ser o autor do roubo e que somente simulou estar armado,relatando ainda que o veículo era encomendado para posterior clonagem.

Foi então apreendido feito contato com a mãe dele que compareceu ao Plantão Policial. Compareceu à unidade Policial também a vítima, a qual reconheceu sem sombra de dúvidas K.como sendo de fato o autor do Roubo.Narrados os fatos a autoridade Policial, onde o mesmo deliberou pela Apreensão do menor infrator,permanecendo pela cadeia pública Municipal. Veículo ressarcido a vítima pelo Plantão Policial.